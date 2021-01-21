Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Известного бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали. Спортсмен находится в клинической больнице №52 – одном из ковидных медучреждений Москвы.
В больнице подтвердили новость о попадании Емельяненко в стационар. Однако подробностей касательно самочувствия Федора раскрывать не стали, пишет РИА "Новости".
По данным Телеграм-канала Mash, боец находится в состоянии средней тяжести. 9 января у спортсмена появились симптомы COVID-19 – пропало обоняние, а также поднялась высокая температура. Было принято решение положить Емельяненко в больницу. Там врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм