Боец ММА Емельяненко попал в больницу

Российский спортсмен заразился коронавирусом

Известного бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали. Спортсмен находится в клинической больнице №52 – одном из ковидных медучреждений Москвы.

В больнице подтвердили новость о попадании Емельяненко в стационар. Однако подробностей касательно самочувствия Федора раскрывать не стали, пишет РИА "Новости".

По данным Телеграм-канала Mash, боец находится в состоянии средней тяжести. 9 января у спортсмена появились симптомы COVID-19 – пропало обоняние, а также поднялась высокая температура. Было принято решение положить Емельяненко в больницу. Там врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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