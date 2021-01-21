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Сегодня в российской столице задержали белорусского бойца MMA Алексея Кудина, который принимал участие в протестах.
В ближайшее время спортсмена планируют экстрадировать на Родину.
Напомним, что Кудина задержали во время одной из акций протеста, проводившихся в Белоруссии. В отношении бойца было возбуждено уголовное дело из-за сопротивления сотруднику милиции.
Позже выяснилось, что Алексей бежал из страны. Об этом стало известно после того, как мужчина не явился на первое судебное заседание. После этого Кудин был объявлен в розыск. О его планах покинуть Белоруссию не знала даже жена.
Сейчас ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
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