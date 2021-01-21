Бежавшего из Белоруссии бойца ММА задержали в Москве

Спортсмену грозит до пяти лет тюремного заключения

Сегодня в российской столице задержали белорусского бойца MMA Алексея Кудина, который принимал участие в протестах. 

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Публикация от SOS BY (@sos_by_2020)

В ближайшее время спортсмена планируют экстрадировать на Родину. 

Напомним, что Кудина задержали во время одной из акций протеста, проводившихся в Белоруссии. В отношении бойца было возбуждено уголовное дело из-за сопротивления сотруднику милиции.

Позже выяснилось, что Алексей бежал из страны. Об этом стало известно после того, как мужчина не явился на первое судебное заседание. После этого Кудин был объявлен в розыск. О его планах покинуть Белоруссию не знала даже жена. 

Сейчас ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Юлия МИХАЙЛОВА

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