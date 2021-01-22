Власти Страны восходящего солнца обеспокоены ситуацией с коронавирусом

Олимпиада 2021 года в Токио не состоится. Такое решение, по словам высокопоставленного источника в правительстве, приняли в Японии.

По его словам, об отмене пока не хотят сообщать: сложно говорить о таком. Однако рано или поздно это сделают, так как "решение уже принято".

Власти Страны восходящего солнца обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Они вынуждены принимать меры, поэтому "Игры обречены", добавил источник. Сейчас в Японии думают, как объявить об отмене, чтобы "сохранить лицо", цитирует Times. В Токио думают побороться за проведение Олимпиады в 2032 году.

При этом зам генсекретаря правительства Манабу Сакаи опроверг данную информацию. И заявил, что она "не соответствует действительности". А глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори сообщил, что рассматриваются и "самые худшие сценарии". Окончательное решение о проведении летних Игр-2021 могут принять до 25 марта, на которое намечен старт эстафеты олимпийского огня, уточнил он, передает Nishinippon Shimbun.

Эта Олимпиада была запланирована на 2020 год, но МОК и власти Японии отложили ее на 2021-й из-за пандемии. Это предлагали сделать во многих спорторганизациях мира. А в некоторых странах заявили, что их спортсмены не будут участвовать в этих Играх, напоминает URA.RU.