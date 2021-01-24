Ирландец позвал россиянина на ринг

Конор Макгрегор проиграл турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцу Дастину Порье. Экс-соперник ирландца Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что причина проигрыша в неправильных действиях по отношению к команде.

Россиянин написал в "Твиттер", что такой результат – итог отказа от команды, которая привела Макгрегора к чемпионству, и решения спарринговаться с "детьми".

Ирландец же в ответ заявил, что он ничего не менял, так уж получилось, что он проиграл, а к соперникам нужно относиться с уважением. По словам Макгрегора, он уверенно выступал в начале боя с Порье, но турниры бывают разные.

"Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться", – заявил Конор журналистам, передает издание "Чемпионат".