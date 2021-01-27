Убит в ночной драке: Дробыш трагически погиб

На спортсмена и его товарища напали двое с ножом

Около полуночи во вторник, 26 января, трагически погиб бывший игрок футбольного клуба "Иртыш" Егор Дробыш. Об этом журналистам сообщил источник. 

В Нетяниках на возвращавшихся из магазина спортсмена и его товарища напали двое с ножом. Завязалась драка, футболист умер, его спутник попал в реанимацию.

Экс-игрок омского ФК "Иртыш" Егор Дробыш скончался от ножевого удара в сердце, пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Погибшему спортсмену был 21 год.

В клубе "Иртыш" назвали футболиста "одним из лидеров молодежной команды", добавив, что он сыграл за основной состав ФК в 2019 году только три матча. Коллеги также выразили соболезнования родным и близким спортсмена. И отметили, что время и месте похорон назовут позже.

Заведено уголовное дело, сообщили в СКР. В нем указано две статьи – за убийство и покушения на убийство, передает телеканал "360"

Полина ДОРОЖКИНА

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