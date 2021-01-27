В УЕФА отказались проводить Евро-2020 в России

Чемпионат пройдет в 12 городах Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил намерение провести чемпионат в 12 городах, как и было запланировано ранее. 

Спортивное соревнование пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в различных городах Европы, включая Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости". 

"ЕВРО – это флагманское соревнование по футболу для национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола",

– подчеркнул глава УЕФА Александер Чеферин.

При этом ранее рассматривался вариант проведения Евро-2020 в пределах одной России. Организаторы рассматривали нашу страну как самого надежного кандидата. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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