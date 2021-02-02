Ей было 89 лет

Ушла из жизни советская спортсменка Тамара Рылова. Конькобежке было 89 лет.

Об этом сообщила группа "Комитет по физической культуре и спорту" в социальной сети "ВКонтакте". Однако точная причина смерти не называется.

Напомним, что Рылова на Олимпийских играх 1960 года взяла бронзу.

Также конькобежке удалось завоевать одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали на чемпионатах мира по конькобежному спорту. Также она четыре раза устанавливала мировой рекорд, сообщает "МИР24".