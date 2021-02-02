Умерла четырехкратная мировая рекордсменка по конькобежному спорту

Ей было 89 лет

Ушла из жизни советская спортсменка Тамара Рылова. Конькобежке было 89 лет. 

Об этом сообщила группа "Комитет по физической культуре и спорту" в социальной сети "ВКонтакте". Однако точная причина смерти не называется. 

Напомним, что Рылова на Олимпийских играх 1960 года взяла бронзу.

Также конькобежке удалось завоевать одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали на чемпионатах мира по конькобежному спорту. Также она четыре раза устанавливала мировой рекорд, сообщает "МИР24".

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

По 68 тысяч рублей: Путин подписал указ о новых выплатах

Финансовую помощь получат россияне, работающие с зараженными коронавирусом пациентами

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей