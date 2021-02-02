Данное решение связано с несколькими причинами

Латвия стала единоличной хозяйкой чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2021 году. Соревнования пройдут в столице страны Риге. Такое заявление сделал Совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Причина подобного решения связана с тем, что эпидемия COVID-19 еще не отступила. Кроме того, имеются некоторые технические нюансы, не позволяющие провести международные соревнования в нескольких странах, говорится на сайте организации.

Представители Совета отметили, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между государствами. Это станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения спортивного мероприятия.

Ранее вторым хозяином чемпионата мира по хоккею был назван Минск. Однако позже было принято решение лишить столицу Белоруссии этого статуса, пишет RT.