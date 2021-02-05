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Решение о том, что "Катюша" будет играть вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, еще не принято. Все сообщения о замене на эту композицию можно воспринимать лишь как шутку, заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
"Нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна, – объяснил он в беседе с РИА "Новости". - Многим не понравится, если люди будут сейчас шутки отпускать по поводу той или иной мелодии".
Фазель добавил, что этот вопрос обсудят с ФХР. Вероятно, вместо российского гимна будет играть гимн IIHF.
Ранее идею включить "Катюшу" на состязаниях раскритиковал Илья Резник.
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