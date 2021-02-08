Лидер команды "Время первых" не смогла совладать с эмоциями

В состоявшемся турнире фигуристов, который прошел в столице, победу одержала команда Алины Загитовой "Красная машина". Однако Евгению Медведеву, которая резко высказалась в адрес организаторов, такой результат явно не устроил.

На итоговой пресс-конференции Медведева возмутилась решению организаторов турнира в последний момент изменить правила жеребьевки: слепую заменили на драфт. При этом фигуристка отметила, что не может точно сказать, понравился ли ей такой формат соревнования, однако благодарна организаторам за те эмоции, которые она испытала при подготовке.

А вот после Евгения сдерживаться не стала. Спортсменка тонко намекнула, что очень недовольна ситуацией с жеребьевкой. Мол, все бы ничего, только предупреждать о таком нужно заранее.

К слову, поражение команды "Время первых" лидер не признала.

"Я как капитан скажу, что мы поражения сегодня не признаем. И гордимся тем, что получили приз зрительских симпатий, потому что люди знают, кого они выбирают", –

подытожила Медведева, чем, судя по всему, задела Завитому, которая тут же решила напомнить, кто все-таки стал обладателем Кубка Первого канала, пишет Sports.ru

"Поздравляем", – ответила Медведева сопернице.

В конце конференции Загитова поблагодарила поклонников за поддержку, еще раз отметив, что, "к сожалению", команда Медведевой проиграла, хотя и сражалась достойно.