Фамилия Путина вызвала переполох в Белоруссии

Фамилия Путина вызвала переполох в Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмена со знаменитой фамилией отказались принимать в высший дивизион

Белорусские футбольные клубы продолжают заниматься подготовкой к новому сезону Высшей лиги. Так, в Жодино провели матч гродненского "Немана" против одной из команд в рамках турнира "Белазовец". Внимание болельщиков привлек полузащитник В. В. Путин.

Виктор Путин выступил на просмотре в Гродно, проведя два матча. В целом футболист провел на поле более 50 минут, заработав лишь одно пенальти. В группе "А" гродненцы смогли занять лишь третье место, а кубок "Белазовца" взяли спортсмены жодинского "Торпедо".

Как отмечает источник, футболист с одной из самых популярных фамилий не смог показать свою результативность, вызвав разочарование у тренерского штаба. Руководство "Немана" решило не заключать контракт с украинцем, о чем говорится на сайте гродненского клуба.

По информации издания News.ru, Виктор Путин является воспитанником школы легендарного киевского "Динамо" имени Лобановского. Однако вся карьера 25-летнего спортсмена пока что прошла лишь во второплановых польских дивизионах. Виктор не имеет "клубной прописки" еще с июля 2020 года. Последней командой для него был польский "Белхатув", в котором он провел 21 матч.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Почему НАТО усилило присутствие в Черном море: ответ дал Столтенберг

Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей