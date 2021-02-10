Спортсмена со знаменитой фамилией отказались принимать в высший дивизион

Белорусские футбольные клубы продолжают заниматься подготовкой к новому сезону Высшей лиги. Так, в Жодино провели матч гродненского "Немана" против одной из команд в рамках турнира "Белазовец". Внимание болельщиков привлек полузащитник В. В. Путин.

Виктор Путин выступил на просмотре в Гродно, проведя два матча. В целом футболист провел на поле более 50 минут, заработав лишь одно пенальти. В группе "А" гродненцы смогли занять лишь третье место, а кубок "Белазовца" взяли спортсмены жодинского "Торпедо".

Как отмечает источник, футболист с одной из самых популярных фамилий не смог показать свою результативность, вызвав разочарование у тренерского штаба. Руководство "Немана" решило не заключать контракт с украинцем, о чем говорится на сайте гродненского клуба.

По информации издания News.ru, Виктор Путин является воспитанником школы легендарного киевского "Динамо" имени Лобановского. Однако вся карьера 25-летнего спортсмена пока что прошла лишь во второплановых польских дивизионах. Виктор не имеет "клубной прописки" еще с июля 2020 года. Последней командой для него был польский "Белхатув", в котором он провел 21 матч.