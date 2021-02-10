На соревнованиях прозвучит отрывок из произведения великого композитора

На чемпионате мира по конькобежному спорту и шорт-треку в Нидерландах при награждении российских спортсменов вместо гимна будет играть фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Об этом "Интерфаксу" сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Состязания по конькобежному спорту пройдут с 11 по 14 февраля в Херенвене, а по шорт-треку – 7 марта в Дордрехте.

А вот Международная федерация хоккея с музыкой для России пока не определилась. Однако "Катюша", о которой говорилось ранее, вместо гимна вряд ли прозвучит.