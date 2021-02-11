Почему фигуристка Медведева отказалась от настоящей фамилии

Почему фигуристка Медведева отказалась от настоящей фамилии
Евгения Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка имеет армянские корни

Евгения Медведева считается одной из самых перспективных и талантливых российских фигуристок. В свой 21 год спортсменка имеет множество наград и званий.

Мало кто знает, что в Медведевой течет армянская кровь. Отцом Евгении является бизнесмен Арман Бабасян. С ним мать фигуристки, Жанна Девятова, познакомилась на киностудии "Союзмультфильм". Спустя некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре после рождения дочери супруги расстались. Примечательно, что они приняли решение остаться друзьями.

После развода родителей спортсменка осталась жить с мамой в Москве. На детских турнирах будущая звезда выступала под фамилией отца – Бабасян. Но позже она взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии, чтобы не обжать никого из родителей. Так общественность впервые узнала о Евгении Медведевой, передает "Московский Комсомолец". 

Стоит отметить, что знаменитость поддерживает теплые отношения с армянскими родственниками. Иногда она ездит в Ереван, где с удовольствием проводит время в кругу семьи.

По некоторым данным, в начале карьеры перед Евгенией встал вопрос – выступать за сборную Армении или России. В конечном итоге девушка отдала предпочтение более перспективной команде.

Ранее появилась информация, что Евгения Медведева сцепилась с Алиной Загитовой после поражения своей команды. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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