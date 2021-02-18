Российским лыжникам запретили включать "Катюшу" вместо гимна на ЧМ-2021

Международная федерация лыжного спорта выбрала другую мелодию

На церемонии награждения российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта. "Катюшу" спортсменам использовать запретили.

Об этом сообщили в FIS, пишет Sports.ru.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не могут выступать под гимном страны, поэтому вместо него было предложено поставить "Катюшу". ОКР хотел использовать эту композицию на Олимпиаде, напоминает "Мир24".

Хоккеистам включить "Катюшу" тоже вряд ли разрешат, а вот конькобежцы уже выбрали себе музыку для чемпионата.

Карина СИРАЗОВА

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