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На церемонии награждения российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта. "Катюшу" спортсменам использовать запретили.
Об этом сообщили в FIS, пишет Sports.ru.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не могут выступать под гимном страны, поэтому вместо него было предложено поставить "Катюшу". ОКР хотел использовать эту композицию на Олимпиаде, напоминает "Мир24".
Хоккеистам включить "Катюшу" тоже вряд ли разрешат, а вот конькобежцы уже выбрали себе музыку для чемпионата.
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