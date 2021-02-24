"Гонка Легкова" стала заметным событием лыжного спорта

"Гонка Легкова" стала заметным событием лыжного спорта
Александр Легков. Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Онлайн-забег состоялся 23 февраля в России и за рубежом

Любители лыжного спорта приняли участие в традиционной "Гонке Легкова". Мероприятие прошло в формате онлайн-забега.

На старт в рамках фестиваля 23 февраля 2021 года вышли лыжники не только разных регионов России, но и Белоруссии, Казахстана, Эстонии, а также во Франции, Норвегии, Австрии, Китае. Вместе с любителями этого вида спорта в забеге приняли участие всемирно известные лыжники и биатлонисты: олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков и Светлана Слепцова, призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Николай Круглов, Алексей Петухов и Александр Панжинский, двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, чемпион мира Симон Фуркад, чемпион Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Малышко.

"Я не думал, что нас так много! Что сегодня вся страна присоединится к “Гонке Легкова”, что, несмотря на повсеместные морозы, вы все равно это сделаете!"

– поделился впечатлениями Александр Легков.

Онлайн-трансляция гонки велась на Youtube-канале. Зрители в режиме реального времени видели старт амбассадоров в России и Норвегии, репортажи с трасс из Кемерово, Уфы, Самары, Сочи. Яркие моменты транслировались с разных участков своеобразной международной трассы.

"Будучи поклонником лыжного спорта и партнером “Гонки Легкова”, мы стремились сделать ее максимально заметным и ярким событием, – рассказал гендиректор медиахолдинга MAER Константин Майор. – Наши звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни, они поддерживают позитивное настроение. С помощью ярких афиш на больших экранах мы призывали россиян присоединиться к гонке. Я рад, что поклонников гонки становится больше!"

Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" объединяет любителей и профессионалов с 2015 года. Проведение массовой лыжной гонки в 2021 г. в онлайн-формате с помощью сервиса Strava позволило расширить границы мероприятия и дало возможность участвовать всем желающим. Подробная информация опубликована на сайте legkovrace.ru.

Организатор мероприятия – агентство UP2Action.

Николай ВИКТОРОВ

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