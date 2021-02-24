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Сноубордистка из Подмосковья Полина Смоленцова завоевала две золотые медали на Кубке России.
Спортсменка смогла получить золото в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Также другая спортсменка Юлия Медникова смогла завоевать бронзу в параллельном слаломе.
Соревнования прошли на челябинском горнолыжном курорте "Солнечная долина".
Ранее Смоленцова на первом этапе состязаний выиграла серебро. Глава регионального Минспорта Роман Терюшков выразил надежду, что золотые награды добавят мотивации к следующим стартам.
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