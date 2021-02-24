Сноубордистка из Подмосковья завоевала две золотые медали на Кубке России

Соревнования прошли в Челябинске

Сноубордистка из Подмосковья Полина Смоленцова завоевала две золотые медали на Кубке России.

Спортсменка смогла получить золото в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Также другая спортсменка Юлия Медникова смогла завоевать бронзу в параллельном слаломе.

Соревнования прошли на челябинском горнолыжном курорте "Солнечная долина". 

Ранее Смоленцова на первом этапе состязаний выиграла серебро. Глава регионального Минспорта Роман Терюшков выразил надежду, что золотые награды добавят мотивации к следующим стартам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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