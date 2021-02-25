Показала всей стране: фигуристка Туктамышева снялась в прозрачном белье

Показала всей стране: фигуристка Туктамышева снялась в прозрачном белье
Елизавета Туктамышева. Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com
Спортсменка стала главным украшением обложки нового выпуска

Елизавета Туктамышева попала на обложку мужского журнала Maxim. Новый выпуск поступит в продажу уже завтра, а пока в Сети был опубликованы интригующие фотографии фигуристки, которые, как это обычно бывает, являются далеко не самыми откровенными. 

На обложке мартовского выпуска Туктамышева запечатлена в прозрачном нижнем белье, которое красиво подчеркивает ее подтянутое тело и пышные формы. 

 

Создатели выпуска отметили, что фигуристки – нечастые героини их обложек, однако мимо чемпионки было очень сложно. 

"Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки – нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!"

анонсировали на официальном сайте журнала. 

Ранее Ирина Роднина жестко раскритиковала Туктамышеву за то, что фигуристка набрала вес. Бывшая спортсменка отметила, что из-за этого катание девушки выглядело "тяжелым". 

Комментируя чемпионат России по фигурному катанию, Роднина посетовала, что многие спортсмены показали "юниорский уровень катания", а костюмы участников она и вовсе назвала безвкусными и однообразными. 

К слову, Туктамышева, которую называют самой сексуальной российской фигуристкой, часто любит удивлять публику. Ее "горячие" номера всегда производят фурор. Иногда спортсменка даже устраивает стриптиз прямо на льду. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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