Спортсменка стала главным украшением обложки нового выпуска

Елизавета Туктамышева попала на обложку мужского журнала Maxim. Новый выпуск поступит в продажу уже завтра, а пока в Сети был опубликованы интригующие фотографии фигуристки, которые, как это обычно бывает, являются далеко не самыми откровенными.

На обложке мартовского выпуска Туктамышева запечатлена в прозрачном нижнем белье, которое красиво подчеркивает ее подтянутое тело и пышные формы.

Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!



Номер в продаже с 26 февраля! А кто и что ждет тебя под обложкой, мы сейчас вкратце расскажем.https://t.co/pQyzuP5saQ — MAXIM (@ru_maximonline) February 24, 2021

Создатели выпуска отметили, что фигуристки – нечастые героини их обложек, однако мимо чемпионки было очень сложно.

"Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки – нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!"

– анонсировали на официальном сайте журнала.

Ранее Ирина Роднина жестко раскритиковала Туктамышеву за то, что фигуристка набрала вес. Бывшая спортсменка отметила, что из-за этого катание девушки выглядело "тяжелым".

Комментируя чемпионат России по фигурному катанию, Роднина посетовала, что многие спортсмены показали "юниорский уровень катания", а костюмы участников она и вовсе назвала безвкусными и однообразными.

К слову, Туктамышева, которую называют самой сексуальной российской фигуристкой, часто любит удивлять публику. Ее "горячие" номера всегда производят фурор. Иногда спортсменка даже устраивает стриптиз прямо на льду.