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О смерти Александра Баринева стало известно 27 февраля, в субботу. Печальную новость сообщили на официальной странице хоккейного клуба "Спартак" в Твиттер.
"...ушел из жизни замечательный нападающий "Спартака", чемпион страны 1976 года Александр Баринев",
– говорится в некрологе.
Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Он играл за #Спартак с 1975 по 1980, после окончания карьеры работал тренером в @mhl_spartak_ru и @academy_spartak.— Spartak Moscow (@spartak_hc) February 27, 2021
Александру Бариневу было 68 лет. pic.twitter.com/hVsYUvgwDL
Напомним, хоккеист был нападающим "Спартака", а позже тренировал молодежную команду. Баринев стал победителем чемпионата СССР в 1976 году.
Хоккеисту было 68 лет. О причинах смерти пока ничего не известно. Дата и место прощания также еще не названы.
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