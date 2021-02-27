Умер чемпион СССР по хоккею

Знаменитому спортсмену было 68 лет

О смерти Александра Баринева стало известно 27 февраля, в субботу. Печальную новость сообщили на официальной странице хоккейного клуба "Спартак" в Твиттер.

"...ушел из жизни замечательный нападающий "Спартака", чемпион страны 1976 года Александр Баринев",

– говорится в некрологе.

Напомним, хоккеист был нападающим "Спартака", а позже тренировал молодежную команду. Баринев стал победителем чемпионата СССР в 1976 году. 

Хоккеисту было 68 лет. О причинах смерти пока ничего не известно. Дата и место прощания также еще не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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