Знаменитому спортсмену было 68 лет

О смерти Александра Баринева стало известно 27 февраля, в субботу. Печальную новость сообщили на официальной странице хоккейного клуба "Спартак" в Твиттер.

"...ушел из жизни замечательный нападающий "Спартака", чемпион страны 1976 года Александр Баринев",

– говорится в некрологе.

Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Он играл за #Спартак с 1975 по 1980, после окончания карьеры работал тренером в @mhl_spartak_ru и @academy_spartak.

Александру Бариневу было 68 лет. pic.twitter.com/hVsYUvgwDL — Spartak Moscow (@spartak_hc) February 27, 2021

Напомним, хоккеист был нападающим "Спартака", а позже тренировал молодежную команду. Баринев стал победителем чемпионата СССР в 1976 году.



Хоккеисту было 68 лет. О причинах смерти пока ничего не известно. Дата и место прощания также еще не названы.