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Россиянин Александр Большунов впервые стал чемпионом мира. На состязаниях в Оберстдорфе в Германии он взял золото в скиатлоне на 30 километров. Чтобы преодолеть дистанцию, Большунову потребовался 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Об этом пишет RT.
На второй ступени пьедестала – Симен Хегстад Крюгер из Норвегии, на третьем месте тоже норвежец, Ханс Кристер Холунд.
Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины
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