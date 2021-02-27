Спортсмен взял золото в скиатлоне

Россиянин Александр Большунов впервые стал чемпионом мира. На состязаниях в Оберстдорфе в Германии он взял золото в скиатлоне на 30 километров. Чтобы преодолеть дистанцию, Большунову потребовался 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Об этом пишет RT.

На второй ступени пьедестала – Симен Хегстад Крюгер из Норвегии, на третьем месте тоже норвежец, Ханс Кристер Холунд.