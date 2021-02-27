Российский лыжник Большунов впервые стал чемпионом мира

Спортсмен взял золото в скиатлоне

Россиянин Александр Большунов впервые стал чемпионом мира. На состязаниях в Оберстдорфе в Германии он взял золото в скиатлоне на 30 километров. Чтобы преодолеть дистанцию, Большунову потребовался 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Об этом пишет RT.

На второй ступени пьедестала – Симен Хегстад Крюгер из Норвегии, на третьем месте тоже норвежец, Ханс Кристер Холунд.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей