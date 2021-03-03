"Один из лучших": умер известный спортивный комментатор

Телеведущему было 59 лет

Скончался известный российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Печальной новостью  поделился его коллега Михаил Моссаковский.

Ведущего "Матч ТВ" не стало на 60-м году жизни. Его товарищ потрясен трагедией и не знает, "как работать", а ведь пора выходить в эфир, написал он в "Твиттер". 

Интернет-пользователи сожалеют о потере и выражают соболезнование родным и близким Розанова. Они назвали его "одним из лучших" и "прекрасным человеком". 

Как передает телеграм-канал Mash, Розанов боролся с онкологией легких, перед смертью ему резко стало плохо – возникли проблемы с дыханием.  

Полина ДОРОЖКИНА

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