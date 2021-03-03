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Скончался известный российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Печальной новостью поделился его коллега Михаил Моссаковский.
Ведущего "Матч ТВ" не стало на 60-м году жизни. Его товарищ потрясен трагедией и не знает, "как работать", а ведь пора выходить в эфир, написал он в "Твиттер".
Интернет-пользователи сожалеют о потере и выражают соболезнование родным и близким Розанова. Они назвали его "одним из лучших" и "прекрасным человеком".
Как передает телеграм-канал Mash, Розанов боролся с онкологией легких, перед смертью ему резко стало плохо – возникли проблемы с дыханием.
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