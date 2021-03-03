Московская B-Tuning стала призером по итогам сезона Кубка России по ледовым гонкам

Московская B-Tuning стала призером по итогам сезона Кубка России по ледовым гонкам
Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team
За столичный коллектив успели выступить несколько пилотов, каждый из которых добавил очков в командную копилку

На тольяттинском автодроме ТСТК Лада состоялся пятый этап Кубка России по ледовым гонкам, ознаменовавший собой закрытие трехмесячного зимнего сезона. Как и ожидалось, погодные условия оказались не самыми благоприятными для этой дисциплины: в субботу во время квалификации температура поднялась выше нуля и пошел дождь. Лед начал таять,  под колесами автомобилей появились лужи, и шипы стали не так эффективно вгрызаться в покрытие. К счастью, в воскресенье зима вернулась, из-за чего основные заезды прошли по вновь замерзшему льду.

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Московская команда B-Tuning Pro Racing Team свой дебютный сезон в ледовых гонках сумела завершить на высокой третьей позиции в командном зачете. При этом за коллектив по ходу сезона успели выступить несколько пилотов, каждый из которых добавил очков в командную копилку. Это Андрей Севастьянов, а также признанные мастера зимних трасс Владимир Черевань и Евгений Аксаков, Татьяна Елисеева и присоединившийся к коллективу на финальном этапе Михаил Дралин.

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

В личном зачете высокого результата сумел добиться Евгений Аксаков, завершивший и заключительный этап, и весь сезон на второй строчке. "Для меня этот этап прошел как по маслу: никаких проблем с машиной, самим собой или командой. Жалко, что не первый – сам допустил маленькую ошибку в ипподромном повороте, которая и привезла на второе место. В целом, я считаю, весь сезон был интересным. Большое спасибо организаторам всех этапов, везде была хорошая дорожка, но респект Вельску! Также очень приятно, что в РАФ увидели заинтересованность пилотов и команд в этой дисциплине, и в следующем сезоне один из классов поедет в статусе чемпионата России", – поделился он впечатлениями.

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов, неделю назад в одни ворота выигравший трековые гонки на московском ипподроме, в Тольятти доехать до призов не смог, впервые в своем дебютном сезоне оказавшись на крыше. Он рассказал: "В квалификации не удалось показать высокого результата: не сумел приноровиться к мокрой дороге. Пошел дождь, стало теплеть, и покрытие стало быстро меняться. В гонке поехал очень быстро, очень агрессивно, и самостоятельно, без помощи других участников, перевернул автомобиль через крышу. Несомненно, порадовал зрителей красивой и эффектной ездой, но повредил автомобиль, поэтому дальше скорости стало чуть не хватать. Видимо, пока еще нужно поднабраться опыта, особенно в таких переменчивых погодных условиях. Но все равно, по результатам сезона команда заняла третье место – результат отличный, и есть куда расти. Мы полны оптимизма, на следующий год планируем побороться за первое место".

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Сезон ледовых гонок на этом завершен. Команды и спортсменов ждет небольшой перерыв, и уже весной многие из них вновь встретятся друг с другом на трассах различных соревнований.

Положение пилотов B-Tuning Pro Racing Team в Кубке России по ледовым гонкам 

(по итогам сезона, за вычетом худшего этапа) 

#50Евгений Аксаков, второе место (317 очков)

#30Михаил Дралин, восьмое место (133 очка)

#83Андрей Севастьянов, девятое место (128 очков) 

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Результаты 5 этапа (27-28 февраля, Тольятти, ТСТК Лада)

1600:

  1. Евгений Ушмаев (Kama Tyres Racing Team)
  2. Евгений Аксаков (B-Tuning Pro Racing Team)
  3. Раис Минниханов (SK Timerkhan)

1400:

  1. Айдар Нуриев (Innostage AG Team)
  2. Павел Третьяков (Innostage AG Team)
  3. Даниил Слепов (Bragin Racing Team)

Свободный:

  1. Альберт Гайнуллин (УГМК Моторспорт)
  2. Максим Пикулев (УГМК Моторспорт)
  3. Дмитрий Марченко (личный зачет)

Фото: Пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Результаты сезона ледовых гонок

1600 (Кубок России) 

  1. Рустам Фатхутдинов (Innostage AG Team) – 357 очков
  2. Евгений Аксаков (B-Tuning Pro Racing Team) – 317 очков 
  3. Евгений Ушмаев (Kama Tyres Racing Team) – 284 очка

1400 (Кубок России) 

  1. Айдар Нуриев (Innostage AG Team) – 384 очка 
  2. Даниил Слепов (Bragin Racing Team) – 321 очко
  3. Михаил Симонов (Bragin Racing Team) – 279 очков

Командный зачет (Кубок России) 

  1. Innostage AG Team – 903 очка 
  2. Bragin Racing Team – 752 очка
  3. B-Tuning Pro Racing Team – 497 очков 

Свободный (Кубок РАФ) 

  1. Альберт Гайнуллин (УГМК Моторспорт) – 285 очков 
  2. Раис Минниханов (SK Timerkhan) – 259 очков 
  3. Максим Пикулев (УГМК Моторспорт) – 181 очко

Календарь сезона-2021 Кубка России по ледовым гонкам

1-й этап, 19 – 20 декабря 2020, Тольятти

2-й этап, 9 – 10 января, Вельск

3-й этап, 23 – 24 января, Чебоксары

4-й этап, 29 – 31 января, Усады

5-й этап, 27 – 28 февраля, Тольятти

Полина ДОРОЖКИНА

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