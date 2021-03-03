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На тольяттинском автодроме ТСТК Лада состоялся пятый этап Кубка России по ледовым гонкам, ознаменовавший собой закрытие трехмесячного зимнего сезона. Как и ожидалось, погодные условия оказались не самыми благоприятными для этой дисциплины: в субботу во время квалификации температура поднялась выше нуля и пошел дождь. Лед начал таять, под колесами автомобилей появились лужи, и шипы стали не так эффективно вгрызаться в покрытие. К счастью, в воскресенье зима вернулась, из-за чего основные заезды прошли по вновь замерзшему льду.
Московская команда B-Tuning Pro Racing Team свой дебютный сезон в ледовых гонках сумела завершить на высокой третьей позиции в командном зачете. При этом за коллектив по ходу сезона успели выступить несколько пилотов, каждый из которых добавил очков в командную копилку. Это Андрей Севастьянов, а также признанные мастера зимних трасс Владимир Черевань и Евгений Аксаков, Татьяна Елисеева и присоединившийся к коллективу на финальном этапе Михаил Дралин.
В личном зачете высокого результата сумел добиться Евгений Аксаков, завершивший и заключительный этап, и весь сезон на второй строчке. "Для меня этот этап прошел как по маслу: никаких проблем с машиной, самим собой или командой. Жалко, что не первый – сам допустил маленькую ошибку в ипподромном повороте, которая и привезла на второе место. В целом, я считаю, весь сезон был интересным. Большое спасибо организаторам всех этапов, везде была хорошая дорожка, но респект Вельску! Также очень приятно, что в РАФ увидели заинтересованность пилотов и команд в этой дисциплине, и в следующем сезоне один из классов поедет в статусе чемпионата России", – поделился он впечатлениями.
Руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов, неделю назад в одни ворота выигравший трековые гонки на московском ипподроме, в Тольятти доехать до призов не смог, впервые в своем дебютном сезоне оказавшись на крыше. Он рассказал: "В квалификации не удалось показать высокого результата: не сумел приноровиться к мокрой дороге. Пошел дождь, стало теплеть, и покрытие стало быстро меняться. В гонке поехал очень быстро, очень агрессивно, и самостоятельно, без помощи других участников, перевернул автомобиль через крышу. Несомненно, порадовал зрителей красивой и эффектной ездой, но повредил автомобиль, поэтому дальше скорости стало чуть не хватать. Видимо, пока еще нужно поднабраться опыта, особенно в таких переменчивых погодных условиях. Но все равно, по результатам сезона команда заняла третье место – результат отличный, и есть куда расти. Мы полны оптимизма, на следующий год планируем побороться за первое место".
Сезон ледовых гонок на этом завершен. Команды и спортсменов ждет небольшой перерыв, и уже весной многие из них вновь встретятся друг с другом на трассах различных соревнований.
Положение пилотов B-Tuning Pro Racing Team в Кубке России по ледовым гонкам
(по итогам сезона, за вычетом худшего этапа)
#50Евгений Аксаков, второе место (317 очков)
#30Михаил Дралин, восьмое место (133 очка)
#83Андрей Севастьянов, девятое место (128 очков)
Результаты 5 этапа (27-28 февраля, Тольятти, ТСТК Лада)
1600:
1400:
Свободный:
Результаты сезона ледовых гонок
1600 (Кубок России)
1400 (Кубок России)
Командный зачет (Кубок России)
Свободный (Кубок РАФ)
Календарь сезона-2021 Кубка России по ледовым гонкам
1-й этап, 19 – 20 декабря 2020, Тольятти
2-й этап, 9 – 10 января, Вельск
3-й этап, 23 – 24 января, Чебоксары
4-й этап, 29 – 31 января, Усады
5-й этап, 27 – 28 февраля, Тольятти
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