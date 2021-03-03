Российская фигуристка дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Российская фигуристка дисквалифицирована на 10 лет за допинг
Мария Сотскова. Фото: Jun Tsukida/AFLO/www.globallookpress.com
Сотсковой в нынешнем апреле исполняется всего лишь 21 год

Российская фигуристка Мария Сотскова, объявившая о завершении профессиональной карьеры в начале 2020 г., дисквалифицирована на 10 лет. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Данное решение принято на основании и во исполнение вердикта Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в соответствии с национальным законом "О физической культуре и спорту в РФ".

Срок дисквалификация Сотсковой завершится 5 апреля 2030-го.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что россиянка сдала положительный тест на вещество, которое включено в перечень запрещенных препаратов. Тогда спортсменка решила подделать медицинскую справку, чтобы оправдаться за столь криминальные анализы.

Среди послужного списка личных достижений фигуристки значатся третье место на чемпионате России в 2017 г., в следующем году там же она добралась до серебра. Также Сотскова отобралась на Зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее, где заняла 8-е место.

Уроженке подмосковного Реутово в нынешнем апреле исполнится всего лишь 21 год.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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