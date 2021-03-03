В "Самбо-70" отреагировали на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе

Решение о дальнейшем сотрудничестве остается за тренером

Глава спортивного образовательного центра "Самбо-70" Ренат Лайшев отреагировал на слухи о возможном возвращении чемпионки Гран-при Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе, которую она покинула в прошлом году, сделав выбор в пользу команды Евгения Плющенко.

Так, по словам Лайшева, разговоры действительно имеют под собой основания. "Самбо-70" будет только рад возвращению спортсменки, однако решение остается за самой Тутберидзе.

Глава центра заявил в интервью "Чемпионату", что поддерживает воссоединение тренера с ее подопечной.

Егор МАЛКОВ

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