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Глава спортивного образовательного центра "Самбо-70" Ренат Лайшев отреагировал на слухи о возможном возвращении чемпионки Гран-при Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе, которую она покинула в прошлом году, сделав выбор в пользу команды Евгения Плющенко.
Так, по словам Лайшева, разговоры действительно имеют под собой основания. "Самбо-70" будет только рад возвращению спортсменки, однако решение остается за самой Тутберидзе.
Глава центра заявил в интервью "Чемпионату", что поддерживает воссоединение тренера с ее подопечной.
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