Тарасова жестко прошлась по Косторной после слухов о возвращении к Туберидзе

Заслуженный тренер России напомнила о нелицеприятном поступке спортсменки

Татьяна Тарасова в привычной ей манере отреагировала на слухи о том, что Алена Косторная хочет вернуться к Этери Тутберидзе. Она жестко заявила, что фигуристка должна попросить прощения.

Как напомнила заслуженный тренер России, спортсменка уходила "громко, на всю страну", и теперь ей нужно так же публично извиниться.

После этого девушке надо просить и ждать, что решит наставница, заявила Тарасова в телефонном разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Накануне стало известно мнение о возвращении Алены Косторной к Этери Тутберидзе главы спортивного образовательного центра "Самбо-70". Ренат Лайшев сказал, что они будут только рады этому, но решать судьбу фигуристки будет сама тренер.

Чемпионка Европы по фигурному катанию решила перейти к другому наставнику летом прошлого года. Это произошло выдвижения ею невыполнимых условий. И вот теперь, после довольно неудачного сезона в академии фигурного катания Евгения Плюющенко, она решила вернуться к Этери Туберидзе.

Полина ДОРОЖКИНА

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