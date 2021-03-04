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Российская женская сборная по лыжной гонке завоевала второе место по итогам эстафеты, состоявшейся в Оберстдорфе. Квартет, куда вошли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, получил серебряные медали.
Победа осталась за норвежской сборной. "Бронзу" взяла команда Финляндии, пишет "Чемпионат".
5 марта в Германии должна пройти мужская эстафета. Россию будут представлять Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов, передает "Свободная Пресса".
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