Женская сборная России взяла "серебро" в лыжной эстафете

Спортсменки уступили норвежской команде

Российская женская сборная по лыжной гонке завоевала второе место по итогам эстафеты, состоявшейся в Оберстдорфе. Квартет, куда вошли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, получил серебряные медали.

Победа осталась за норвежской сборной. "Бронзу" взяла команда Финляндии, пишет "Чемпионат".

5 марта в Германии должна пройти мужская эстафета. Россию будут представлять Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов, передает "Свободная Пресса".

Егор МАЛКОВ

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