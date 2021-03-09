Он чуть не умер: тренер Мишин вспомнил о главной трагедии Плющенко

Он чуть не умер: тренер Мишин вспомнил о главной трагедии Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигурист тяжело переживал из-за неудачи

Алексей Мишин рассказал о серьезном потрясении, с которым столкнулся Евгений Плющенко. По словам известного тренера, именно благодаря этому фигурист продолжил свою спортивную карьеру.

В эфире передачи "Судьба человека" Мишин вспомнил, как в 2002 году на Олимпиаде Плющенко уступил первое место Ягудину. Евгению было крайне сложно признать поражение.

"Он чуть не умер после этого поражения, слег с температурой за 40 – вот такое было переживание", – отметил Алексей Николаевич.

Тренер добавил, что он сильно беспокоился за своего подопечного. Однако, по словам Мишина, это падение в карьере Плющенко открыло перед ним новые горизонты.

"Это было главное поражение его жизни, я называю его конструктивным. Из-за него Женя остался в спорте и реализовал свою мечту в достижении высшего спортивного титула", – заявил мужчина.

Также Мишин рассказал, что во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Евгений не смог выступить с подготовленным номером. Дело в том, что у фигуриста обострились проблемы со спиной.

Ранее появилась информация о том, что супруга Плющенко Яна Рудковская раскрыла правду об уходе Алены Косторной от спортсмена. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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