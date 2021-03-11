Спортсмен не предполагал, что советская сборная покажет себя на таком уровне

Легендарная суперсерия, в которой канадцы сыграли против советских хоккеистов в 1972 году, давно вошла в историю мирового спорта. Перед длительной чередой из восьми товарищеских матчей знаменитый нападающий Фил Эспозито был уверен, что ничего серьезного гости не представляют.

Спортсмен признавался, что никогда не видел хоккеистов из СССР, и не особо переживал за исход матча – надеялся расслабиться и выпить перед игрой.

"Думал, выпьем перед выходом, покатаемся, а потом выпьем за победу", – рассказывал Фил.

Из всех спортсменов, представляющих советскую сборную, Эспозито слышал лишь о Владиславе Третьяке. Остальных канадец и "знать не хотел", считая их лицемерами за любовь к джинсам и еде. Эспозито был уверен, что советские спортсмены были лицемерами, по неведомой логике полагая, что у коммунистов не было права на покупку одежды в Канаде.

"Если ты коммунист, то зачем тебе деньги и прочее? Так что я их даже не уважал, потому что слова не должны расходиться с делом", – делился спортсмен.

Первый матч состоялся в Монреале 2 сентября 1972 года. На мероприятии присутствовали члены канадского правительства, включая премьера Пьера Трюдо.

Первый матч завершился победой советских спортсменов со счетом 7:3. После игры в раздевалку к канадским спортсменам зашел тренер и объявил, что команде предстоит еще семь весьма непростых матчей. Позднее, общаясь с прессой, Эспозито заявил, что очень удивлен игрой русских.

"Понятия не имел, что они так катаются. Мы не представляли, против кого играли", – приводит слова спортсмена Дзен-канал "История дня".

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