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Международная федерация футбола подозревает двух российских футболистов и одну футболистку в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.
ФИФА уже возбудила в отношении спортсменов дисциплинарные дела. Их имена не называются, уточняет РИА "Новости". Известно лишь, что речь идет не об игроках, которые вызывались в национальные сборные.
В РФС добавили, что постоянно обещаются с ФИФА по этому вопросу, подчеркнув, что спортсменам будет оказана необходимая юридическая помощь.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление допинга.
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