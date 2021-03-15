В РФС пообещали оказать спортсменам необходимую юридическую помощь

Международная федерация футбола подозревает двух российских футболистов и одну футболистку в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

ФИФА уже возбудила в отношении спортсменов дисциплинарные дела. Их имена не называются, уточняет РИА "Новости". Известно лишь, что речь идет не об игроках, которые вызывались в национальные сборные.

В РФС добавили, что постоянно обещаются с ФИФА по этому вопросу, подчеркнув, что спортсменам будет оказана необходимая юридическая помощь.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление допинга.