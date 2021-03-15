Спортсмену было 82 года

Скончался вице-чемпион Европы по футболу Юрий Шикунов. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

Легендарного спортсмена не стало на 83-м году жизни. Причина трагедии не уточняется.

Шикунов выступал за сборную Советского Союза и в 1964 году вместе с командой занял второе место на чемпионате Европы. Также Юрия Ивановича удостоили званий мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.

Отмечается, что спортсмен играл в таких клубах, как таганрогский "Торпедо" и ростовский СКА. Примечательно, что имя Шикунова дважды вносили в список 33-х лучших футболистов СССР.