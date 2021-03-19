Предложение еще рассматривается

В России обсуждается вопрос, что может прозвучать на Олимпиаде в Токио летом этого года вместо гимна РФ. Об одном из вариантов замены рассказал министр спорта РФ Матыцин

По его словам, это мелодия из первого концерта Петра Чайковского. Сочинения этого российского композитора знают вот всем мире.

Возможность использовать указанное произведение рассматривается "с зарубежными коллегами". Если предложение поддержат, в нашей стране останутся довольны, отметил министр, передает РИА "Новости".

До этого Олимпийский комитет России предлагал песню "Катюша" как замену гимну РФ на Играх в Японии. Однако CAS отклонил этот вариант.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио не состоится. И говорилось, что такое решение принято правительством Японии, обеспокоенное ситуацией с коронавирусом.

Спортивный Арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам из России участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира – под флагом РФ до 16 декабря 2022 года. Это решение было принято в конце прошлого года.

Отрывок из первого концерта П.И. Чайковского может звучать во время награждения наших спортсменов на ЧМ по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Эту мелодию утвердил Международный союз конькобежцев.

