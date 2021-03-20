Пандемия коронавируса не дает возможности пустить в страну иностранцев

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял окончательное решение, что в этот раз болельщики из других стран не увидят вживую выступления своих спортсменов.

Как сообщает агентство "Киодо", мера коснется и Параолимпийских игр. Угроза от коронавируса еще слишком велика, чтобы пускать иностранцев в Японию, считают в Токио. Там опасаются, что болельщики могут завести в страну различные штаммы COVID-19.

Впрочем, вопрос о волонтерах на Олимпиаде пока не решен. Возможно, их пустят в Страну восходящего солнца.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии их перенесли на этот год.