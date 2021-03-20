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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял окончательное решение, что в этот раз болельщики из других стран не увидят вживую выступления своих спортсменов.
Как сообщает агентство "Киодо", мера коснется и Параолимпийских игр. Угроза от коронавируса еще слишком велика, чтобы пускать иностранцев в Японию, считают в Токио. Там опасаются, что болельщики могут завести в страну различные штаммы COVID-19.
Впрочем, вопрос о волонтерах на Олимпиаде пока не решен. Возможно, их пустят в Страну восходящего солнца.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии их перенесли на этот год.
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