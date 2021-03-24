Спортсменка, считающаяся одной из претенденток на медали, заняла лишь 12 место

Александра Трусова провалилась на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в столице Швеции Стокгольме. Российская фигуристка не смогла попасть даже в топ-10 сильнейших спортсменов по результатам короткой программы.

Подопечная Евгения Плющенко набрала 64,82 балла, заняв только 12 место. Такие низкие баллы связаны с тем, что вместо тройного акселя Трусова смогла исполнить только двойной, а каскад тройной лутц – тройной тулуп и вовсе был сорван из-за неудачного приземления.

В итоге лидеру турнирной таблицы фигуристка уступила более 16 баллов, передает РБК.

Однако российские фигуристки все-таки смогли занять 2 из 3 призовых мест. Лидером стала шестнадцатилетняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Идеально и чисто исполнив двойной аксель, каскад лутц риттбергер и тройной флип, она заработала 81 балл, оставив позади японскую спортсменку.

Бронза по результатам короткой программы досталась Елизавете Туктамышевой. Подопечная Алексея Мишина исполнила тройной аксель, тройной тулуп, тройной лутц и флип и получила от судей 78,86 балла.

Имя новой чемпионки мира станет известно уже в ближайшую пятницу после произвольной программы.

Напомним, что провалившаяся Трусова ранее тренировалась у Этери Тутберидзе, но в мае прошлого года присоединилась к группе Евгения Плющенко.

Ранее Александра попала в Книгу рекордов Гиннесса за четвертной флип, который стал первым в истории женского фигурного катания.