Американский журналист посмеялся над Трусовой

Американский журналист посмеялся над Трусовой
Александра Трусова. Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вместо тройного акселя Трусова сделала двойной

Журналист из США Филипп Херш прокомментировал провальное выступление российской фигуристки Александры Трусовой. Девушка, чьи успехи несколько раз заносились к Книгу рекордов Гиннесса, неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира, заняв лишь 12 место.

У себя в твиттере Херш посвятил аж несколько постов неудаче подопечной Плющенко. Журналист указал на ошибки молодой спортсменки: вместо тройного совершила только двойной аксель. 

"Мы только что услышали хихиканье Этери?" – иронично добавил представитель СМИ.

В итоге фигуристка потеряла много очков. Несмотря на то, что судьи снисходительно отнеслись к подопечной Плющенко, ей присудили всего 64,85 балла, что почти в 10 раз ниже ее привычного уровня. Тем не менее, у девушки еще есть шансы попасть в тройку лидеров. 

Сама Трусова связывает свою неудачу с психологическим перенапряжением. По словам спортсменки, у нее сдали нервы.  

Напомним, Трусова отказалась работать с Этери Тутберидзе и перешла под опеку к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Фигуристы то и дело переходят из команды в команду. Так, недавно Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что Алена Косторная хочет вернуться к Тутберидзе.

Анна АГАБАБОВА

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