Вместо тройного акселя Трусова сделала двойной

Журналист из США Филипп Херш прокомментировал провальное выступление российской фигуристки Александры Трусовой. Девушка, чьи успехи несколько раз заносились к Книгу рекордов Гиннесса, неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира, заняв лишь 12 место.

У себя в твиттере Херш посвятил аж несколько постов неудаче подопечной Плющенко. Журналист указал на ошибки молодой спортсменки: вместо тройного совершила только двойной аксель.

"Мы только что услышали хихиканье Этери?" – иронично добавил представитель СМИ.

В итоге фигуристка потеряла много очков. Несмотря на то, что судьи снисходительно отнеслись к подопечной Плющенко, ей присудили всего 64,85 балла, что почти в 10 раз ниже ее привычного уровня. Тем не менее, у девушки еще есть шансы попасть в тройку лидеров.

Сама Трусова связывает свою неудачу с психологическим перенапряжением. По словам спортсменки, у нее сдали нервы.

Напомним, Трусова отказалась работать с Этери Тутберидзе и перешла под опеку к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Фигуристы то и дело переходят из команды в команду. Так, недавно Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что Алена Косторная хочет вернуться к Тутберидзе.

