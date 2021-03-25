Не исключено, что музыкальная композиция могла быть поставлена специально

Во время разминки молодежной сборной России случился неприятный инцидент. Венгерские организаторы включили песню "Дорожная" скандально знаменитой группы "Ленинград".

Как отмечает "Газета.ру", зная непростые отношения между двумя странами, это могло быть сделано с намеком, ведь слова в данной композиции очень неоднозначные.

Напомним, сегодня в венгерском городе Дьер стартовал матч среди молодежных команд России и Исландии. Чуть позже в этой же группе встретятся сборные Франции и Дании.

28 марта команда России встретится с французами, а 31 марта проведет матч с "молодежкой" Дании. В плей-оффе, который будет проходить с 31 мая по 6 июня, окажутся 2 лидера из квартета.



Все европейское первенство будет проходить городах Словении и Венгрии. Действующий лидер – сборная Испании, которая в 2019 году в финале победила немецкую команду.

Напомним, группа "Ленинград" славится своими шокирующими песнями, а ее солист, Сергей Шнуров, постоянно становится участником скандалов. Так, например, недавно певцу досталось за неудачный вопрос президенту Владимиру Путину.