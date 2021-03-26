Участник церемонии даже не обратил внимание, что бежит с "мертвым" факелом

В Японии во время передачи эстафеты олимпийского огня случился казус – у одного из участников не загорелся факел. Инцидент произошел на второй день многодневной церемонии.

Как передает телеканал "МИР 24", получавший огонь факелоносец продолжил движение, даже не заметив, что бежит с не зажженным факелом.

Участник преодолел почти весь отрезок своего пути, когда на отсутствие огня обратили внимание в группе сопровождения эстафеты. Однако передать олимпийский светоч с резервного факела также удалось не с первого раза, поскольку пробег шел при сильном ветре.

Отмечается, что накануне, в первый день церемонии, огонь уже гас у одной из участниц эстафеты.

Сегодня факелоносцы бегут по поселку Иитатэ, который пострадал во время аварии на АЭС "Фукусима-1".

