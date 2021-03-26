В Японии на эстафете потух олимпийский огонь

Участник церемонии даже не обратил внимание, что бежит с "мертвым" факелом

В Японии во время передачи эстафеты олимпийского огня случился казус – у одного из участников не загорелся факел. Инцидент произошел на второй день многодневной церемонии.

Как передает телеканал "МИР 24", получавший огонь факелоносец продолжил движение, даже не заметив, что бежит с не зажженным факелом.

Участник преодолел почти весь отрезок своего пути, когда на отсутствие огня обратили внимание в группе сопровождения эстафеты. Однако передать олимпийский светоч с резервного факела также удалось не с первого раза, поскольку пробег шел при сильном ветре.

Отмечается, что накануне, в первый день церемонии, огонь уже гас у одной из участниц эстафеты.

Сегодня факелоносцы бегут по поселку Иитатэ, который пострадал во время аварии на АЭС "Фукусима-1".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Последствия аварии в Суэцком канале для России оценили эксперты

Блокировка пути создала сложности для поставок СПГ, но повысила цены на нефть сорта Urals

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей