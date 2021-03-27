Наши спортсменки впервые в истории забрали все медали

Вчера, 26 марта, в шведском городе Стокгольм в рамках чемпионата мира по фигурному катанию состоялся показ женских произвольных программ. Впервые в истории все три призовых места заняли гражданки России – Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Золотую медаль завоевала 16-летняя Анна Щербакова. Для девушки этот чемпионат мира стал дебютным. Примечательно, что ей удалось установить личный рекорд в короткой программе. Как отмечает "Чемпионат", на награждении Щербакова смеялась из-за перекошенного флага. Напомним, нашим спортсменам запрещено выступать под российским триколором. Они катались как команда национальной федерации. Вместо гимна РФ звучала музыка Чайковского.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Тройку лидеров замкнула Александра Трусова.

По итогам короткой программы Щербакова и Туктамышева сразу же получили наивысшее количество баллов. Что касается Трусовой, то перед ней стояла крайне сложная задача. Сначала Александра находилась на 12-том месте. Однако благодаря четверным прыжкам спортсменке удалось подняться до третьего места, передает "Московский Комсомолец".

В СМИ тем временем появилась информация, сколько денег получат российские фигуристки за почетные места. Так, по некоторым данным, Анне полагается награда в 64 тысячи долларов (почти пять миллионов рублей). За второе место Евгения получит 47 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Александра заработает 33 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев.

Ранее стало известно о том, что Трусова, являющаяся подопечной Евгения Плющенко, изначально набрала только 64,82 балла. Фигуристка не смогла исполнить тройного акселя, а также сорвала тройной тулуп.