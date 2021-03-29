Вражда спортсменов не сбавляет обороты

Две звезды фигурного катания Евгений Плющенко и Алексей Ягудин никак не могут наладить отношения. Знаменитости периодически подкалывают друг друга и нелестно высказываются в адрес оппонента. Очередной выпад в сторону Плющенко Ягудин сделал на днях. Тогда же выяснилось, что его заклятому товарищу настолько надоели подобного рода подколы, что он заблокировал Алексея в социальной сети "Инстаграм".



Ягудин выложил шуточное видео, на котором тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют волосы. Ролик намекает на личные отношение знаменитостей, которые в реальности являются ярыми соперниками.

Поклонники фигуриста тут же приступили к активным обсуждениям нового прикола. Некоторые посчитали такого рода шутки уместными и восхитились чувством юмора Ягудина. При этом другим показалось, что так смеяться над оппонентом – ниже достоинства титулованного спортсмена.

"Алексей, обожаю ваше чувство юмора", "Плющенко и не снилось", "Огонь! Алексей, юмор у вас на уровне!", "Я не люблю Плющенко и с ним все ясно, но шутка не уместна", "Уровень шутки – дно", "Ээээ, не ожидала, конечно, немножечко в шоке. Вы вроде публичный человек, а такой юмор низкий", - разошлись во мнениях подписчики спортсмена.

Также в комментариях предположили, что Плющенко может отреагировать на эту шутку прямо на странице Ягудина. В ответ на это спортсмен признался, что коллега по льду заблокировал его в "Инстаграм".

К слову, некогда общий тренер Ягудина и Плющенко недавно вспомнил о главной трагедии последнего. Алексей Мишин сообщил, что фигурист тяжело переживал из-за неудачи.