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Две звезды фигурного катания
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин никак не могут наладить отношения.
Знаменитости периодически подкалывают друг друга и нелестно высказываются в
адрес оппонента. Очередной выпад в сторону Плющенко Ягудин сделал на днях.
Тогда же выяснилось, что его заклятому товарищу настолько надоели подобного
рода подколы, что он заблокировал Алексея в социальной сети "Инстаграм".
Ягудин выложил шуточное видео, на котором тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют волосы. Ролик намекает на личные отношение знаменитостей, которые в реальности являются ярыми соперниками.
Поклонники фигуриста тут же приступили к активным обсуждениям нового прикола. Некоторые посчитали такого рода шутки уместными и восхитились чувством юмора Ягудина. При этом другим показалось, что так смеяться над оппонентом – ниже достоинства титулованного спортсмена.
"Алексей, обожаю ваше чувство юмора", "Плющенко и не снилось", "Огонь! Алексей, юмор у вас на уровне!", "Я не люблю Плющенко и с ним все ясно, но шутка не уместна", "Уровень шутки – дно", "Ээээ, не ожидала, конечно, немножечко в шоке. Вы вроде публичный человек, а такой юмор низкий", - разошлись во мнениях подписчики спортсмена.
Также в комментариях предположили, что Плющенко может отреагировать на эту шутку прямо на странице Ягудина. В ответ на это спортсмен признался, что коллега по льду заблокировал его в "Инстаграм".
К слову, некогда общий тренер Ягудина и Плющенко недавно вспомнил о главной трагедии последнего. Алексей Мишин сообщил, что фигурист тяжело переживал из-за неудачи.
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