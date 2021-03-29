Российские фигуристы услышали победный гимн страны

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В Москву вернулись российские фигуристы – триумфаторы Чемпионата мира. В аэропорту их встретили болельщики из команд #PutinTeam и "Молодежка ОНФ". Они не только поздравили спортсменов, но и спели с ними гимн России, который во время награждения им услышать не удалось.
"Знай наших!" – с таким баннером, а также цветами и флагами РФ встречали в "Шереметьево" наших фигуристов. Особого внимания удостоились девчонки – одиночницы Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, сделавшие впервые в истории этого вида спорта весь пьедестал "российским".
"Наши чемпионки добились победы в очень непростой ситуации, когда запретили флаг родной страны. И гимн в момент триумфа они тоже услышать не смогли, – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. - Ради них мы все приехали сюда сегодня, чтобы достойно встретить и поздравить с такой важной победой!"
Гимн на родной земле, встреча с болельщиками – все это особенно важно в нынешней ситуации, когда из-за пандемии действуют строгие ограничения. Соревноваться в пустом зале, не чувствуя поддержки зрителей, очень тяжело, поделились вернувшиеся с ЧМ спортсмены.
"Спасибо огромное за прием, такое единение! Мы все уставшие, конечно, но такой теплый прием. Там зрителей недополучали, зато здесь получили с лихвой. Там не было зрителей вообще, зал был пустой",
– рассказал заслуженный тренер СССР и РФ Алексей Мишин. Его подопечная Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро, отметила, что встреча в аэропорту подарила невероятные эмоции:
"Спасибо вам большое, что так ждали нас. Нам это очень важно!"
В честь российских фигуристов ОНФ запустил челлендж в социальных сетях. Пользователи могут поставить на своем аватаре специальную "маску" с образом фигуристки и медалями. Кроме того, желающие могут записать видео или текстовое поздравление, отметив его хештегом #Россия123.
Также 29 марта в 15.00 мск на всех ресурсах ОНФ будет доступен ролик с гимном России и награждением российских фигуристок, чтобы каждый болельщик смог еще раз поприсутствовать на церемонии и поблагодарить спортсменок за победу.
На ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме россияне завоевали:
– три золотые медали (Анна Щербакова в женском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду);
– одну серебряную медаль (одиночница Елизавета Туктамышева);
– две бронзовые медали (одиночница Александра Трусова и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в парном катании).
Российская сборная по фигурному катанию стала самой результативной на прошедшем ЧМ среди команд из других стран.
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