В Японии решили замолчать блистательную победу российских фигуристок на ЧМ

В Японии решили замолчать блистательную победу российских фигуристок на ЧМ
Фото: Anders Wiklund/Tt/www.globallookpress.com
Пресса пытается навязать народу миф о "подсуживании" россиянам

Три российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Многие с восхищением обсуждают великолепное выступление наших спортсменов. Но не японцы. Там почему-то решили обойти стороной настоящий триумф россиян. Комментарии об их победе даются в сухой форме и с намеком на излишнее ликование по этому поводу.

Зато активно обсуждается тема о том, что в Швеции спортсменки якобы выступили значительно хуже, чем на внутреннем чемпионате России. Также большой интерес японских журналистов вызывают "интриги, скандалы и расследования", которые происходят вокруг фигуристок.

С упорством родительницы, раздосадованной проигрышем любимого чада (японка Рика Кихира заняла всего лишь седьмое место), местные журналисты возводят хулу на наших спортсменок. Особенно на чемпионку Анна Щербакову. В Стране восходящего солнца каким-то образом разглядели "низкий уровень владения коньком" у Анны. И тут же написали о великолепном исполнении лутца Кихирой. Такую "объективную" оценку дало тематическое издание The Answer.

Японцы убеждены, что их "блистательную" фигуристку засудили и незаслуженно отдали все призовые места нашим спортсменкам.

Напомним, 26 марта впервые в истории все три призовых места заняли гражданки России – Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Ольга ФЕДОРОВА

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