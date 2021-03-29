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Александр Уряшев, работающий тренером по фигурному катанию в США, оценил шансы российских фигуристок занять призовые места на Олимпиаде-2022 в Пекине. Свои выводы он сделал, проанализировав выступления спортсменок на чемпионате мира в Стокгольме.
Напомним, золотую медаль завоевала 16-летняя Анна Щербакова. Серебро досталось Елизавете Туктамышевой. Замкнула тройку лидеров Александра Трусова.
По словам Уряшева, Щербакова, ставшая чемпионкой мира, не сможет добиться таких же высоких результатов на Олимпиаде в Пекине. Причина кроется в ее недостаточно высоком уровне катания. Такое заявление Александр сделал в интервью ютуб-каналу TheSkatingLesson.
При этом американский тренер отметил, что победа Щербаковой на чемпионате мира была заслуженной. Но Олимпийские игры – это совсем другой уровень, требующий гораздо большего мастерства на льду.
Уряшев назвал претендента на победу в международных соревнованиях. Он считает, что первое место достанется другой россиянке – 14-летней Камиле Валиевой. Стоит отметить, что фигуристка не принимала участия в прошедшем в Стокгольме первенстве из-за юного возраста.
Александр заявил, что Валиева имеет свой неповторимый стиль, а также может похвастаться исполнением самых лучших в мире элементов фигурного катания. Именно в этом, по мнению Уряшева, заключается преимущество Камилы над Анной.
Ранее появилась информация, что японские СМИ не стали писать про победу российских фигуристок. Пресса намекнула на то, что нашим соотечественницам якобы завысили результаты.
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