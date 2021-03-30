Олимпийская чемпионка считает, что журналист пытается рассорить лыжников с биатлонистами

Словесное противостояние между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и известным спортивным телекомментатором Дмитрием Губерниев снова вышло в публичное пространство. На сей раз великая чемпионка назвала говорливого журналиста "базарной бабой". Таким образом глава ФЛГР поставила под сомнение профессиональные качества голоса отечественного биатлона.

Вяльбе отметила, что ничего не читает из высказываний Губерниева и ничего не комментирует после его заявлений. По ее словам, она с телекомментатором "Матч-ТВ" не общается и не хочет этого вообще делать.

Спортивный функционер считает, что журналист умышленно создает противостояние между биатлонистами и лыжниками.

"Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все", – сказала Вяльбе в интервью каналу Telesport на "Ютубе".

Ранее Губерниев раскритиковал организацию трансляций чемпионата России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Тюмени, а также негативно оценил художественный фильм о Вяльбе "Белый снег", недавно вышедший на большие экраны страны.

Сегодняшний спич трехкратной олимпийской чемпионки скандальный комментатор тоже не оставил без внимания.

"Ух, Лена Вяльбе! Совсем ничего не читает, не знает, не комментирует! Ребята, купите даме семечки", – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что большинство пользователь в комментариях поддержали именно Елену Валерьевну. Добавим, что Вяльбе и Губерниев уже не один раз заочно конфликтовали друг с другом.

Так, глава ФЛГР требовала отстранить комментатора от освещения гонок чемпионата мира по лыжам. А тот заявлял, что причина их конфликта кроется в желании Вяльбе избежать разговоров о проблемах в отечественном лыжном спорте.

В конце февраля текущего года Губерниев сообщил, что извинился перед президентом ФЛГР. По его словам, они даже пожали друг другу руки. Однако Елена Валерьевне объявила, что не приняла извинения журналиста.

Кроме олимпийского чемпионства Вяльбе обладательница 14 золотых медалей чемпионатов мира.