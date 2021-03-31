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Павел Буре рассказал, почему он отказался от паспорта гражданина США. В день своего 50-летия хоккеист дал интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Напомним, в начале 1990-х годов Буре вступил в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Будучи членом спортивной организации, Павел провел 12 сезонов в составе таких команд, как "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
По словам легендарного хоккеиста, последний раз он ездил в Штаты семь-восемь лет назад. Павел отметил, что он отказался от американского гражданства. Примечательно, что соответствующий паспорт Буре получил во время выступлений в НХЛ.
"Он [паспорт гражданина США] мне не нужен, я в России живу", - заявил спортсмен.
Заслуженный мастер спорта СССР добавил, что даже когда он работал в Америке, то никогда не забывал о своей родине. Буре никогда не скрывал, что живет в Москве. Каждое лето Павел приезжал в столицу, чтобы провести время с родными и друзьями.
Стоит отметить, что Буре входил в состав сборной России по хоккею. На Олимпийских играх 1998 года спортсмен вместе со своей командой занял второе место. Также Павел является чемпионом мира 1990 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года.
В 2005 году хоккеист объявил о завершении карьеры.
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