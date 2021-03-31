Лыжница станет первым номером новой команды, считают в СБР

Спортсменка Наталья Ушкина, выступавшая за российскую сборную, приняла решение о смене гражданства на румынское из-за стремления выступить на предстоящих Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае. По словам члена Совета биатлонистов России Анатолия Кузьмичева, уход Натальи станет большой потерей для отечественного биатлона.

Представитель СБР также выразил уверенность, что Ушкина выступит в качестве первого номера в румынской сборной. 31 марта 24-летняя спортсменка заняла второе место в спринте, который прошел в Ханты-Мансийске, после чего объявила о том, что намерена сменить гражданство на румынское.

В СБР же горестно развели руками, отметив, что в сложившихся обстоятельствах ничего не поделать: российский спорт такое уже переживал. В 2019 году сестры Кручинкины уехали в Белоруссию, за которую сейчас и выступают. Ушкина же, которой никто не предложил даже резервной позиции в сборной РФ, остановила свой выбор на Румынии.

"Люди просто ищут места, куда можно податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет поучаствует, и на Олимпиаду попадет в 2022", – заявил Кузьмичев.

Член СБР также выразил уверенность, что в румынской сборной Наталье светит первое место – еще в юниорах она обыгрывала таких призеров мировых первенств, как Кайшева и Сливко. Однако в организации не собираются препятствовать решению спортсменки, понимая, что жизнь коротка, пишет РИА "Новости".

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