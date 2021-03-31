Биатлонистка Ушкина выступит на Олимпийских играх-2022 за сборную Румынии

Биатлонистка Ушкина выступит на Олимпийских играх-2022 за сборную Румынии
Фото: Michal Kamaryt/CTK/ www.globallookpress.com
Лыжница станет первым номером новой команды, считают в СБР

Спортсменка Наталья Ушкина, выступавшая за российскую сборную, приняла решение о смене гражданства на румынское из-за стремления выступить на предстоящих Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае. По словам члена Совета биатлонистов России Анатолия Кузьмичева, уход Натальи станет большой потерей для отечественного биатлона.

Представитель СБР также выразил уверенность, что Ушкина выступит в качестве первого номера в румынской сборной. 31 марта 24-летняя спортсменка заняла второе место в спринте, который прошел в Ханты-Мансийске, после чего объявила о том, что намерена сменить гражданство на румынское.

В СБР же горестно развели руками, отметив, что в сложившихся обстоятельствах ничего не поделать: российский спорт такое уже переживал. В 2019 году сестры Кручинкины уехали в Белоруссию, за которую сейчас и выступают. Ушкина же, которой никто не предложил даже резервной позиции в сборной РФ, остановила свой выбор на Румынии.

"Люди просто ищут места, куда можно податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет поучаствует, и на Олимпиаду попадет в 2022", – заявил Кузьмичев.

Член СБР также выразил уверенность, что в румынской сборной Наталье светит первое место – еще в юниорах она обыгрывала таких призеров мировых первенств, как Кайшева и Сливко. Однако в организации не собираются препятствовать решению спортсменки, понимая, что жизнь коротка, пишет РИА "Новости".

Не так давно японские СМИ раскритиковали российских фигуристок, занявших весь пьедестал чемпионата мира. В Стране восходящего солнца уверены, что их надежда Рика Хакира незаслуженно получила седьмое место.

Ранее глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе разругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым, подвергнув сомнению профессиональные качества ведущего.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей