Спортсменка мечтала поработать в иностранной команде

Ольга Подчуфарова рассказала о том, почему ей отказали в смене гражданства. Слова биатлонистки прозвучали в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, в 2019 году Ольга подала запрос на получение словенского паспорта. И только накануне стало известно, что просьбы спортсменки не удовлетворили.

По словам Подчуфаровой, отказ со стороны Словении она получила по причине существующих там финансовых законов.

"Мы не смогли продемонстрировать доход определенного уровня или выше", – объяснила россиянка.

Ольга заявила – она давно мечтает о работе в иностранной сборной. Вариант со Словенией ей казался идеальным, поскольку там относятся к спортсменам более бережно.

Дело в том, что страна сама по себе считается маленькой. Из-за этого на скамейке запасных сидит не так много спортсменов, поэтому каждый ценится на вес золота, передает издание "Чемпионат".

Ольга – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в смешанной эстафете. В 2013 году Подчуфарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России в Увате.

Семь лет назад биатлонистка стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования. Кроме того, на этом же первенстве она получила серебро за спринт и бронзу за эстафету.