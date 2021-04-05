Большунов сообщил о страхе перед ним норвежских лыжников

Скандинавы стали чаще продумывать стратегию на гонки с россиянином

Норвежские лыжники начали "побаиваться" российского коллегу Александра Большунова. Об этом сообщил сам двукратный обладатель Большого хрустального глобуса в интервью на портале "Чемпионат".

Россиянин считает, что именно по этой причине норвежские спортсмены в ходе гонок пытаются его окружить. По его словам, скандинавы перед каждым соревнованием на 100% продумывают тактический план, что и как делать на трассе.

"Ну и потом стараются реализовать. А я стараюсь их обыграть. То, что порой во время этой борьбы случаются падения, столкновения, – исключительно спортивные моменты", – цитирует Большунова издание "Свободная пресса".

Наш спортсмен в этом году завоевал первое свое золото на чемпионате мира в лыжных гонках. Обладателем Большого хрустального глобуса россиянин стал в сезонах 2019/20 и 2020/21. Большунов служит в войсках Нацгвардии в звании лейтенанта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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