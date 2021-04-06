По мнению коллеги "русской ракеты", после родов спортсменкам тяжело прийти в привычную форму

Серебряный призёр чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала намерения подающей большие надежды фигуристки Александры Трусовой поехать на Олимпиаду после перерыва в карьере после 22 лет. Молодая спортсменка также не исключила, что в этом возрасте уже хочет создать семью и родить детей.

Как сообщает редакция Sport.24, такое смелое заявление Трусовой вызвало неоднозначную реакцию у Алены Леоновой. По мнению чемпионки зимней Универсиады 2015 года, весьма маловероятно, что Александра сможет реализовать свои планы на жизнь, поскольку обычно после родов женщинам очень тяжело восстановить физические кондиции, а тем более вернуться в большой спорт.

Леонова также дала прогноз, что Трусова может попасть в число 3 претенденток на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме, несмотря на весьма неудачный старт, Александра Трусова в финале завоевала бронзовую медаль.

Успехи фигуристов – это также успехи их тренеров. Александра Трусова ранее ушла из "Самбо-70", где ее тренировала Этери Тутберидзе, перейдя в академию Евгения Плющенко. Недавно известный тренер Ренат Лайшев, являющийся директором прошлой спортивной школы молодой фигуристки, обвинил нового тренера в том, что он якобы переманил Трусову на свою сторону.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Яна Рудковская заступилась за мужа, заявив, что, в отличие от Лайшаева, они с Плющенко весь год предоставляли Трусовой свободный доступ ко льду, причем без поддержки государства.