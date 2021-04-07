Российского хоккеиста готовят к трансплантации после инцидента на льду

У спортсмена появились серьезные проблемы со здоровьем

Недавно стало известно о том, что капитана "Авангарда" Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что хоккеист травмировал нижнюю часть тела во время первого матча серии плей-офф КХЛ. Сегодня выяснилось, что конкретно спровоцировало резкое ухудшение состояния спортсмена.

По информации телеканала "360", у Емелина диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Врачи намерены трансплантировать располагающийся в брюшной полости орган.

Изначально Алексей попал в казанскую больницу, но позже его перевезли в Москву. На данный момент хоккеист находится в НИИ имени Склифосовского. 

Напомним, Емелин попал в больницу после матча с казанским "Ак Барсом". Игроку резко стало плохо после атаки форварда противников Артема Лукьянова.

Анастасия ГОРЮНОВА

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