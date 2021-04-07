Спортсменов признали виновными в использовании допинга

Допинговая истерия вокруг нашей страны продолжается. На этот раз эксперты Международного спортивного арбитража вынесли свое решение по делу легкоатлетов из России Натальи Антюх и Андрея Сильнова.



Неудивительно, что вердикт оказался не в пользу нашей страны. Выдающихся спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых норм. В качестве наказания российских легкоатлетов отстранили от состязаний на четыре года. Грозный приговор международной организации вступил в силу с 7 апреля нынешнего года, пишет РИА "Новости".

Кроме того, все результаты, показанные легкоатлетами с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года, будут аннулированы, отмечает телеканал "360".

Так же известно, что семь спортсменов из нашей страны включены в список лиц, которых в ближайшее время будут проверять на допинг. Среди них многоборец Илья Шкуренев, прыгуны Михаил Акименко и Илья Иванюк, а также другие спортсмены.

К слову, в начале марта стало известно, что именитую российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за допинг. Срок отстранения от состязаний 21-летней спортсменки завершится аж 5 апреля 2030 год.

Также недавно сообщалось, что ФИФА возбудила дело против трех российских спортсменов из-за допинга. В РФС пообещали оказать россиянам необходимую юридическую помощь.