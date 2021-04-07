Спортсменку задело сравнение нарядов

В мире фигурного катания, похоже, новый скандал. В этот раз высказаться решила украинка Оксана Баюл, которая обвинила Алину Загитову в плагиате.

Олимпийская чемпионка Игр-1994 в женском одиночном катании обратила на пост спортивного издания, в котором сравнивали костюмы фигуристок, выступавших на олимпийских играх. Загитова и ее красный костюм, в котором она выступала в 2018 году, заняла почетное первое место. Баюл же расположилась на восьмой строчке рейтинга.

Очевидно, что чемпионку 1994 это оскорбило, ведь она считает, что стилисты российской спортсменки позаимствовали идею платья у нее.

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Главное, чтобы костюмчик сидел. Непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, неважно. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова",

– написала Баюл в своем "Инстаграме".

При этом она решила отключить комментарии под публикацией.

Примечательно, что украинская фигуристка выступала в розовом платье, а Загитова – в красном с золотыми вышивками. Образ Алина дополнила перчатками в тон.

Ранее спортсменка оказалась в центре еще одного конфликта. Евгения Медведева и Алина Загитова публично "обменялись любезностями" после кубка Первого канала.