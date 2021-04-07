Олимпийская чемпионка уколола Загитову из-за похожего костюма

Олимпийская чемпионка уколола Загитову из-за похожего костюма
Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
Спортсменку задело сравнение нарядов

В мире фигурного катания, похоже, новый скандал. В этот раз высказаться решила украинка Оксана Баюл, которая обвинила Алину Загитову в плагиате. 

Олимпийская чемпионка Игр-1994 в женском одиночном катании обратила на пост спортивного издания, в котором сравнивали костюмы фигуристок, выступавших на олимпийских играх. Загитова и ее красный костюм, в котором она выступала в 2018 году, заняла почетное первое место. Баюл же расположилась на восьмой строчке рейтинга. 

Очевидно, что чемпионку 1994 это оскорбило, ведь она считает, что стилисты российской спортсменки позаимствовали идею платья у нее. 

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Главное, чтобы костюмчик сидел.  Непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, неважно. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", 

– написала Баюл в своем "Инстаграме". 

При этом она решила отключить комментарии под публикацией. 

Примечательно, что украинская фигуристка выступала в розовом платье, а Загитова – в красном с золотыми вышивками. Образ Алина дополнила перчатками в тон. 

Ранее спортсменка оказалась в центре еще одного конфликта. Евгения Медведева и Алина Загитова публично "обменялись любезностями" после кубка Первого канала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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