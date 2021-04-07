Стали известны новые подробности состояния капитана "Авангарда"

Клуб данной информацией не располагает

Стало известно, что капитан хоккейной команды "Авангард" Алексей Емелин был доставлен в Москву из Казани. Сейчас его состояние стабильное, врачи обследуют спортсмена.

МВД по Татарстану сообщило "Интерфаксу", что в крови спортсмена нашли следы запрещенных веществ. Однако хоккейный клуб такой информацией не располагает.  

По сообщению пресс-службы команды, Емелин поддерживает связь с товарищами, он уже пожелал им победы в предстоящем матче. Сейчас хоккейный клуб ожидает оглашения специалистами диагноза. Пока врачи не заявляли клубу о необходимости пересадки печени.  

Ранее сообщалось, что Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после матча с казанским "Ак Барсом". Хоккеист травмировал нижнюю часть тела.

Анна АГАБАБОВА

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